ألمانيا : السماح للاجئ سوري بتقديم امتحان رخصة قيادة السيارة رغم انتهاء صلاحية رخصته السورية

قالت صحيفة “شفابيشه” الألمانية المحلية إن السلطات سمحت للاجئ السوري بالتقدم للامتحان النظري والعملي لرخصة قيادة السيارات على الرغم من انتهاء صلاحية رخصته السورية.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن سلطات المرور في مدينة فاينغارتن جنوب ألمانيا لم تسمح لغياث البالغ من العمر 43 عاماً بإجراء تعديل على رخصته السورية لأن صلاحيتها منتهية، وعليه تجديدها من سوريا.

وذكرت الصحيفة أن غياث الذي عمل في سوريا كسائق لآليات الأعمال الإنشائية (البناء) أراد البدء بالعمل في أقرب وقت ممكن، لذلك رغب بالحصول على رخصة قيادة ألمانية.

ولكون غياث لا يستطيع تجديد رخصته السورية، قرر أوفي تيش، المسؤول الذي يشرف على غياث في المدينة، إرسال رسائل لإدارة شؤون المنطقة والمرور ووزارة النقل في محاولة لحل المشكلة، لكن الجواب من الوزارة كان بالقول إنها ليست المسؤولة عن ذلك.

وذكرت الصحيفة أن غياث تلقى بعد ذلك رسالة من إدارة شؤون المنطقة تخبره بأنه مسموح له التقدم إلى الامتحان النظري والعملي لرخصة القيادة، دون الحاجة لتجديد رخصته السورية.

وقال فرانتس هيرث، المتحدث باسم إدارة شؤون المنطقة: “إن وزارة النقل قررت أن الأشخاص في مثل هذه الحالات (أي حالات انتهاء رخصة القيادة السورية) عليهم أن يجتازوا الامتحان العملي والنظري فقط”.

وأضاف هيرث أن “هذا لا ينطبق فقط كاستثناء ولكن على جميع الأشخاص المعنيين لأن العودة إلى سوريا في هذا الوقت أمر غير معقول”.

عكس السير