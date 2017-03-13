ألمانيا : القبض على شخص مشتبه في صلته بالتهديد بالهجوم على صالة ديسكو

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية عن إنهاء انتشار كبير للشرطة في مدينة أوفنبورغ بعد تلقي تهديد ” بشن هجوم محتمل” في المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا.

وكشف المتحدث عن القبض على شخص (20 عاما) يُشْتبه في صلته بالتهديد، حيث قال المتحدث إن المشتبه به هدد على الإنترنت بشن هجوم على صالة رقص (ديسكو).

ولم توضح الشرطة إلى الآن كيف صاغ المشتبه به التهديد على الإنترنت.

وكانت الشرطة قد القت أولا على مشتبه به (25 عاما) وعثرت داخل مسكنه على صاحب التهديد على الإنترنت، وقد أخلت الشرطة في وقت لاحق سبيل صاحب الشقة التي لم يتم العثور داخلها على أسلحة أو أي متعلقات ذات صلة بالتهديد.

وقد استمر انتشار الشرطة من مساء السبت حتى ساعة مبكرة من صباح الأحد، وكانت الشرطة أعلنت أن صالة ديسكو في محيط أوفنبورغ هي الهدف المحتمل لهذا الهجوم.

وكانت الشرطة عززت تواجدها بمساعدة قوى من مناطق مختلفة في البلاد، وخضع المسافرون على متن وسائل النقل العام الذين كانوا في طريقهم إلى أوفنبورغ لفحص مكثف من قبل الشرطة.

وذكر المتحدث أن “التحقيقات حول خلفية الحدث مستمرة”، ولفت إلى أن الادعاء العام في أوفنبورغ بدأ المشاركة في هذه التحقيقات. (DPA)

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