ألمانيا : رئيس مكتب المستشارية لا يستبعد حظر فعاليات تركية ” سياسية – ترويجية “

بعد حظر هولندا لظهور ساسة أتراك في فعاليات ترويجية انتخابية على أراضيها، لا يستبعد رئيس مكتب المستشارية بألمانيا، بيتر ألتماير، مثل هذا الحظر بالنسبة لألمانيا أيضًا.

وأشار في تصريحات خاصة لإذاعة «برلين-براندنبورج»، الإثنين، إلى أنه على الرغم من أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تخلت عن القيام بذلك دائمًا خلال الستين عامًا الماضية، «فإن ذلك لا يعد تصريحًا مطلقًا للمستقبل».

وأضاف «ألتماير» أنه يرى خطًا أحمر في أي شأن يتم فيه انتهاك قوانين ألمانية أو «إذا تم قول شيء غير مقبول على الإطلاق»، لافتًا إلى أنه يندرج ضمن ذلك أيضًا مقارنات ساسة أتراك لسياسة ألمانيا حاليا بممارسات النازية.

واستدرك قائلا: «ولكنني حذرا للغاية في قول متى يتم تجاوز الخط الأحمر بشكل نهائي».

ومن جانبه، حذر نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، رالف شتجنر، في تصريحات خاصة لإذاعة ألمانيا، من حظر مثل هذه الفعاليات في بلاده، وقال: «يتعين على المرء ألا يلعب اللعبة التي يرغبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان».

وأشار شتجنر إلى أن الرئيس التركي يحاول الاستفادة من النقاشات الحالية في شؤون السياسة الداخلية ببلاده، ومع ذلك دعا الاشتراكي البارز إلى التحلي «بالوضوح والشدة في التعامل» مع تركيا، وقال: «من ينتهك القوانين هنا، لا يمكنه الظهور هنا أيضًا».

وقال «شتجنر»: «إن تركيا تتحرك بسرعة خاطفة للأنفاس في اتجاه إقامة دولة استبدادية». (DPA)

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