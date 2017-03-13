إيطالي يحرق مشرداً نظر بإعجاب إلى زوجته !

أضرم إيطالي النار في رجل مشرد فأردّه قتيلاً، وأقر للمحققين بفعلته قائلاً إنها بدافع الغيرة على زوجته، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأقر جوسيبي بيكورارو أنه أضرم النار في مارسيلو سيمينو الذي كان يفترش الأرض أمام دير في #باليرمو في #صقلية. وقال للمحققين إنه “كان يظن أن سيمينو معجب بزوجته”، وإنه تشاجر معها بشأنه قبل أيام.

وأوقف جوسيبي وعلى يديه آثار حروق تعود على الأرجح إلى الجريمة التي ارتكبها والتي صورتها كاميرات المراقبة وبثتها وسائل إعلام محلية عدة.

وتظهر المقاطع المصورة جوسيبي وهو يقترب من المشرد البالغ من العمر 45 عاماً والذي كان يفترش الأرض ويتدثر بأغطية سميكة قرب دير يقدم الطعام للمشردين، ويسكب عليه الوقود ثم يضرم النار فيه.

وشرع المشرد بالصراخ وهو يحترق فعلم سكان الجوار بالحادثة وأبلغوا أجهزة الطوارئ، لكنه توفي قبل وصول النجدة. ووصف ليولكا أورلاند رئيس بلدية باليرمو الجريمة بأنها “همجية صرف”.

وكان المشرد يعيش في الشارع بعد انفصاله عن زوجته قبل ثلاث سنوات. وأوقفت الشرطة الفاعل وفتحت تحقيقاً في كيفية انتشار المقاطع المصورة لكاميرات المراقبة إلى وسائل الإعلام. ( AFP )

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