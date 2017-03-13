الحارس دوناروما يتجه ليكون صاحب أغلى صفقة بين اللاعبين الشباب

يتجه الإيطالي #جيانلويجي_دوناروما، حارس مرمى نادي #ميلان الإيطالي، ليكون صاحب أغلى صفقة في تاريخ انتقالات اللاعبين الشباب في حال قبل النادي اللومباردي بالعرض الإنكليزي المقدم من نادي مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة ” ذا صن” البريطانية، فإن الحارس الإيطالي المتألق والبالغ من العمر 18 عاماً، قد تلقى عرضًا مغريًا من نادي مانشستر سيتي لانتدابه خلال الميركاتو الصيفي القادم مقابل 43 مليون جنيه إسترليني.

ويبحث “السيتزن” ومدربه الإسباني بيب غوارديولا عن حارس موهوب قادر على تأمين عرين “السيتي”، بعد فشل صفقة الحارس التشيلي كلاوديو برافو الذي لم يقدم ما كان منتظرًا منه، وارتكب أخطاء كارثية.

ويطالب مينو رايولا وكيل أعمال الحارس الشاب إدارة نادي ميلان برفع الراتب السنوي لموكله مقابل تمديد عقده مع الفريق والاستمرار معه، غير أن الوضعية المالية العسيرة للنادي قد تدفع بمسؤوليه للتخلي عنه والاستفادة من تحويله قبل انقضاء عقده في ظل العرض المغري للإنكليز.

هذا وبصم دوناروما على عروض قوية مع ناديه “اللومباردي” تعكس مهاراته العالية، مما جعله ينضم الى صفوف المنتخب الإيطالي قبل انطلاق نهائيات كأس أمم أوروبا 2016 ليكون أصغر لاعب في تاريخ “الآزوري” بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف ، إذ يرشحه الجميع في إيطاليا ليكون خليفة المخضرم جيانلويجي بوفون بعد اعتزاله حراسة عرين المنتخب الوطني.

وحتى الآن يبقى المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال صاحب أغلى صفقة في تاريخ انتقالات اللاعبين الشباب ممن تقل أعمارهم عن الـ 20 عاماً، وذلك بعدما انتدبه نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي من صفوف نادي موناكو الفرنسي في صيف عام 2015 لقاء 36 مليون باوند إسترليني.

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