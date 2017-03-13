الذهب يرتفع بدعم المخاطر السياسية في أوروبا

ارتفع الذهب يوم الاثنين بفضل الطلب على الملاذات الآمنة قبل انتخابات في أوروبا ليواصل ابتعاده عن أقل مستوى في خمسة أسابيع الذي سجله في أواخر الأسبوع الماضي وسط توقعات بزيادة وشيكة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1208.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش في حين ارتفع في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.6 في المئة إلى 1208.10 دولار للأوقية.

وقال يويتشي ايكيميزو مدير تداول السلع الأولية في ستاندرد بنك في طوكيو “الناس واثقة تماما من أن أسعار الفائدة سترتفع.”

ونزل الذهب في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوياته منذ 31 يناير كانون الثاني إلى 1194.55 دولار للأوقية يوم الجمعة ولكنه تعافى لاحقا ليسجل 1206.36 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1 في المئة إلى 17.06 دولار للأوقية يوم الاثنين بعد أن نزلت لأقل مستوى منذ 27 يناير كانون الثاني إلى 16.78 دولار في أواخر الأسبوع الماضي.

وتقدم البلاتين 0.3 في المئة إلى 944.60 دولار للأوقية بعدما هبط لأقل مستوى منذ الرابع من يناير كانون الثاني في الجلسة السابقة عند 928.50 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.5 في المئة إلى 747.73 دولار للأوقية. (REUTERS)

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