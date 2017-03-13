السعودية : الكشف عن تفاصيل مقتل رجل أعمال سعودي شهير على يد ستة أشخاص من جنسيات مختلفة

كشف مؤخراً عن تفاصيل جديدة عن قضية مقتل رجل الأعمال السعودي الشهير أحمد العامودي، وسرقة مبلغ 11 مليون ريال منه، وذلك بالقبض على ستة متهمين في القضية من جنسيات مختلفة، من بينهم “سعودي ويمني”، إضافة إلى أشخاص من جنسيات إفريقية.

وأشارت المصادر، بحسب قناة العربية، إلى أن المتهم بقتل العامودي من الجنسية اليمنية يعمل بائعاً للعسل وسائق أجرة في الوقت ذاته، فيما يعمل المتهم الثاني سائقاً خاصاً للقتيل، كما أن متهمين آخرين لم تحدد الجهات الأمنية بعد أعمالهم ومدى ارتباطهم برجل الأعمال المغدور.

شهود عيان من سكان المنطقة، قالوا إن الفيلا التي قتل فيها العامودي لا يسكنها سواه مع الطاهي، في حين أن عائلته تسكن مكاناً آخر.

وأوضح جار المغدور أن بناء “الفيلا” كان مختلفا حيث توجد صفائح معدنية عند المدخل ونظام مراقبة بالكاميرات، ودخول المنزل يتم عبر نظام أمني خاص وأشار إلى أن العامودي يقطن الفيلا منذ نحو سنتين.

ووفقا للقناة فقد تم تعطيل أجهزة المراقبة الإلكترونية ليلة مقتل العامودي، وذلك في إشارة إلى أن الجريمة تمت بتخطيط مسبق وبترتيب أحد العارفين بخفايا المنزل.

كما رصدت أجهزة المراقبة المغدور لحظة خروجه من منزله فجر يوم الجمعة، وعودته إليه مرة أخرى بعد ساعة من خروجه.

ووثقت أجهزة المراقبة خروج احد المشتبه بهم من منزل الضحية صباح يوم الجمعة ملثماً بشماغ، ويحمل معه حقيبة كبيرة لم تشر المعلومات إلى ماهيتها أو ماذا تحوي.

وأظهرت أجهزة المراقبة “بائع العسل” في محيط مكان الجريمة، مشيرا إلى أنه كان في الموقع بغرض عرض أنواع من العسل على الضحية.

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