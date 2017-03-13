السيسي ” يعفو ” عن أكثر من 200 معتقل في قضايا تظاهر

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً الاثنين بالعفو عن 203 أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تظاهر.

وأضافت أن القرار يتضمن الإعفاء عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية.

وكان السيسي أصدر قراراً في ديسمبر كانون الأول بالعفو عن 82 شخصاً بينهم مذيع تلفزيوني أدين بازدراء الإسلام.

ولا يملك رئيس الدولة سلطة التدخل في أحكام القضاء لكن طبقاً للدستور يحق له العفو عن محبوسين بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2013 أصدرت مصر قانوناً يجيز حبس المتظاهرين إذا نزلوا إلى الشوارع دون إذن السلطات الأمنية. (REUTERS)

عكس السير