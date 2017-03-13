” الظاهرة ” رونالدو : انتفاضة برشلونة لن تمحى من تاريخ كرة القدم

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن الظاهرة البرازيلية #رونالدو كان متواجداً أمس الأحد، في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، لمتابعة المباراة، التي جمعت بين هذا الأخير وضيفه ريال بيتيس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم البرازيلي، المهاجم السابق للنادي “الملكي”، أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام عقب اللقاء، الذي انتهى لصالح ريال مدريد 2-1.

وقال رونالدو متحدثاً عن الخطأ، الذي ارتكبه حارس مرمى ريال مدريد كيلور نافاس، وتسبب في الهدف الوحيد لريال بيتيس في مباراة الأمس: “أعتقد أنه شعر بالفزع من ارتداد الكرة، عندما حاول بعد ذلك استعادة السيطرة عليها كان الوقت متأخراً، الخطأ هو أن تحاول أن تمسك بالكرة في الوقت الذي يتعين عليك فيه أن ترسلها إلى ركنية”.

وعن موقف ريال مدريد الحالي وقدرته على التتويج بالألقاب في نهاية الموسم، أضاف اللاعب البرازيلي السابق قائلاً: “هناك رغبة كبيرة، هنا لم يكن شيئاً سهلاً على الإطلاق، سنعاني حتى النهاية، نعم، نحن نعتمد على أنفسنا فقط، هناك بطولة دوري أبطال أوروبا أيضاً، نحن نصارع من أجل كل شيء”.

وأكد الظاهرة البرازيلية أنه استمتع كثيراً بعودة برشلونة التاريخية أمام باريس سان جيرمان في الأسبوع الماضي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطرد قائلاً: “رأيت المباراة واستمتعت بها، عالم كرة القدم كله استمتع بها، لقد كانت عودة لا تنسى”. ( DPA )

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