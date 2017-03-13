بالفيديو .. ” غوغل ” تطلق سترة ذكية في الخريف بـ 350 دولاراً

أعلنت شركة #غوغل أنها ستطلق سترتها الذكية “كوميوتر”، التي تعد ثمرة تعاونها مع شركة “ليفي شتراوس آند كو” الأمريكية المتخصصة في صناعة ملابس الجينز، خلال خريف العام الجاري بسعر 350 دولاراً أمريكياً تقريباً، وذلك خلال مشاركتها فعاليات مؤتمر المطورين “SXWS” المنعقد حالياً في مدينة أوستن الأمريكية والمستمرة فعالياته حتى 19 مارس (آذار) الجاري.

والسترة نتاج مشروع جاكارد الذي استغرق عامين كاملين، وهو أحد مشروعات قسم التكنولوجيا المتقدمة في شركة غوغل، وهو مشروع لإنتاج خيوط موصلة يمكن نسجها في أي قماش، لتحول الملابس العادية إلى ذكية يمكنها الاتصال بالهاتف الذكي لتتيح لمرتديها إجراء أو الرد على مكالمات هاتفية أو التحكم في الأغاني على الهاتف أو أجهزة الموسيقى الذكية المتصلة بالإنترنت وكذلك التحكم في أجهزة المنزل الذكية.

وتتسم السترة الجديدة “كوميوتر” بأنها مزودة بأكمام إلكترونية يمكنها الاقتران مع الهاتف الذكي من خلال تقنية البلوتوث، لتُمكن المستخدم من الحصول على الاتجاهات وضبط مستوى صوت الموسيقى وكذلك الرد على المكالمات الهاتفية وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويتم كل هذا من خلال التمرير السريع بالإصبع على الأكمام، بحسب موقع “انغادغيت” الإلكتروني المعني بالأخبار التقنية.

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