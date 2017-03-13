بعد أن ربطته ” علاقة حب ” مع زوجته .. هولندا : محاكمة لاجئ سوري قام بقتل لاجئ سوري آخر في منزله و حرق جثته في غابة ! ( فيديو + صور )

طالبت النيابة العامة في هولندا بسجن لاجئ سوري لمدة 14 عاماً، لقيامه بقتل وحرق لاجئ سوري آخر.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير في وسائل إعلام هولندية، فإن اللاجئ السوري رشيد دردري (46 عاماً) تم خنقه في منزله بقرية إس (Esch) الواقعة في إقليم برابانت، من قبل لاجئ سوري آخر (محمد ف 29 عاماً)، عام 2014.

ووقعت الحادثة في منزل رشيد، وقام الجاني بنقل جثة الضحية إلى قرية بوكستل المجاورة، مستخدماً عربة تجرها دراجة هوائية، وهناك قام بإحراقه محاولاً إخفاء جريمته.

وفي صباح السادس عشر من تشرين الثاني (2014)، اكتشف كلب أحد المارة مصادفة جثة الضحية المحترقة.

وأفادت التحقيقات بأن الضحية كان مكبلاً، وقد سكب عليه سائل قابل للاشتعال، ومن ثم تم إحراقه.

وبعد أسبوع من إيجاد الجثة، تمكنت الشرطة من معرفة هوية الضحية، حيث قامت بترميم وجهه ونشرت الصورة عبر وسائل الإعلام (شاهد : صورة مؤذية) حيث لم يكن قد تم الإبلاغ عن فقدانه من قبل ذويه.

وتم إصدار حكم بحق دردري في شباط من العام الماضي، إلا أنه تم الطعن به، قبل أن يتم الثلاثاء الماضي تقديم “استئناف أعلى” قامت النيابة العامة من خلاله بالمطالبة بسجن المتهم 14 عاماً.

وكشفت التحقيقات وجلسات المحاكمة عن تفاصيل مفاجئة، حيث تم الاستماع لمكالمات هاتفية مسجلة بين المتهم وزوجة الضحية، وأظهرت إحدى المكالمات التي تمت بين المتهم والزوجة قول الأول “إن الشرطة صدقت أن مقتل رشيد (الزوج) لم يكن مقصوداً”.

وكان المتهم وزوجة الضحية اعتقلا في شباط من العام 2015 (أطلق سراح الزوجة لاحقاً)، واعترف الاثنان بأنهما على علاقة سرية، وأن المتهم قد ارتكب الجريمة عندما كانت الزوجة العشيقة نائمة في الطابق العلوي للمنزل مع أطفالها الثلاثة.

واعترف المتهم في نيسان من العام ذاته أنه أحرق رشيد، ونقل عن ابن الضحية قوله، إن المتهم كان هدد والده بالقتل والحرق في وقت سابق.

وقال المتهم في إحدى جلسات المحاكمة إنه ذهب ليلاً لمنزل رشيد للتحدث إليه “ثم تشاجرنا وجلست فوقه لإيقافه، وبعد فترة قصيرة لم يعد يتحرك، فاكتشفت أنني قتلته، اعتقدت أن رقبته قد كسرت، لكنني أقسم بالله لم أضغط عليها بشدة”.

وقال المدعي العام، بحسب ما ترجم عكس السير، إن القتل كان متعمداً وإن المتهم قام بخنق الضحية، وإن كانت بالفعل حادثة فكان يتوجب على المتهم الاتصال بالإسعاف.

وكان رشيد دردري وزوجته وأطفاله قد نزحوا من سوريا عام 2013، ووصلوا إلى هولندا في العام ذاته، واستقروا في قرية “إس”.

والتقى المتهم بزوجة الضحية في مركز لجوء كانت الأخيرة قد وصلت إليه مع ابنتها، ونشأت “علاقة حب” بينهما، وفق ما أورد الإعلام الهولندي، فيما كان زوجها وطفلاها ما يزالون في سوريا.

ومع وصول رشيد إلى هولندا، عرض محمد خدماته على العائلة للبقاء بالقرب من “حبيبته”، إلا أن الزوج اكتشف العلاقة بين الاثنين، فمنع زوجته من رؤية محمد الذي قام بمساعدتهم في تجهيز منزلهم الجديد.

وغادر الزوج لاحقاً إلى مصر، لتعود العلاقة بين زوجته ومحمد مرة أخرى، ومع عودته إلى هولندا طلبت زوجته الطلاق، قبل أن تتسارع الأحداث ليقوم عشيقها بقتل زوجها بعد مشادة كلامية بينهما.

وبعد أن ارتكب محمد جريمته، وعمد إلى إحرق الجثة، عاد إلى منزل الضحية وقام باستبدال الأرضيات وطلاء الجدران.

وعلق القاضي على هذه التفاصيل بالقول للمتهم: “أكملت حياتك وكأن شيئاً لم يكن، استخدمت هاتف الضحية الشخصي وماله، وأخذت مكانه في عائلته”.

ولم يذكر الإعلام الهولندي الموعد النهائي لإصدار الحكم.

عكس السير