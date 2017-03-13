” خرج من حانة دون دفع ثمن مشروباته ” .. لاجئ يطعن أربعة أشخاص بسكين في ألمانيا

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن طالب لجوء أصاب أربعة أشخاص بجروح طفيفة، مساء الأحد، في عملية طعن عشوائية بسكين، في بلدة غربي ألمانيا.

وأفادت الصحيفة أن الشرطة تمكنت من إيقاف الشاب المصري.

وذكرت الشرطة في بيان نقلته الصحيفة، إن الشاب البالغ من العمر 29 عاما، حاول مغادرة حانة في بلدة فرانكنتال، دون أن يدفع ثمن مشروباته، وحينما حاول مالك الحانة الحديث معه، أخرج سكينا وهرول.

وأضافت أن الشاب أصاب في طريقة إلى وسط المدينة 4 أشخاص بجروح بسيطة، قبل أن يتم توقيفه.

ونقلت بيلد، عن شرطية تدعى ساندرا جيرتسش، “لا أعلم إن كان المصابون حاولوا ايقاف الشاب من عدمه”.

وتابعت “نستمع الآن للشهود حتى نتمكن من تكوين صورة عن الواقعة”.

وحسب بيلد، فإن الشاب المصري الموقوف طالب لجوء. (ANADOLU)

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