دمشق : إجرام نظام الأسد المستمر يدفع دوما لبناء ” مقابر طابقية ” لاستيعاب شهدائها ( فيديو )

أدى استمرار نظام بشار الأسد بشن حملات إبادة جماعية على المدنيين إلى لجوء المجلس المحلي في مدينة دوما للبحث عن حلول لدفن الأعداد المتزايدة من الشهداء بأقل التكاليف والمساحات، وسط استمرار القصف والحصار.

وعمل المجلس المحلي على تطوير فكرة إنشاء “مدافن طابقية”، يصل عدد طوابقها إلى 8، وتستوعب حوالي ألف قبر.

ويتم تجهيز القبور باستخدام التبن والتراب والقصب، وهي من المواد القليلة التي يمكن استخدامها في ظل الحصار.

وقال خليل عيبور، رئيس المجلس المحلي لمدينة دوما، في تصريحات لراديو “حارة إف إم”، إن هذا التوجه يهدف للتقليل من نسبة الأراضي التي يتم استخدامها لدفن الشهداء.

وأشار عيبور إلى أن المقبرة العامة للشهداء في المدينة تم استحداث 21 روضة (منطقة دفن) مؤلفة من طابق واحد فيها، ولكن بعد عدة مجازر، أبرزها مجزرة السوق التي راح ضحيتها 124 شخصاً، بدأ تجهيز روضات طابقية، وصل عدد طوابق البعض منها إلى ثمانية.

ويعمل المجلس المحلي بالتعاون مع الدفاع المدني على ترقيم الطوابق وتجهيز قوائم بالشهداء الذين يتم دفنهم فيها.

وأضاف المدير، أن المقبرة استوعبت إلى الآن حوالي 4300 متوفى وشهيد، لافتاً إلى أن العمل في المقبرة يتم بجهود فردية ولا يحصل العمال إلا على رواتب رمزية.

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