رونالدو أباً لتوأم .. و طريقة الحمل تثير التساؤلات

يستعد نجم كرة القدم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، لاستقبال طفلين توأم من الذكور، من أم مجهولة الهوية، اختارها النجم البرتغالي.

ووفقا لصحيفة “ذا صن”، فإن امرأة أميركية حملت طفلي رونالدو التوأم عن طريق التلقيح الصناعي، وتتوقع إنجابهما في وقت قريب جدا.

وتبقى هوية أم الطفلين مجهولة حتى على المقربين من رونالدو، وهو أمر مماثل لموضوع والدة طفله الحالي جونيور، الذي يبلغ من العمر سبعة أعوام، فيما لم يعرف تحديدا لماذا يختار رونالدو تلك الطريقة لإنجاب الأطفال.

ووفق ما نقلت قناة سكاي نيوز عن الصحيفة، فأن رونالدو سيقوم بإحضار طفليه التوأم إلى مدريد مباشرة بعد ولادتهما في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، يستمر رونالدو بمواعدة عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، التي تصغره بتسعة أعوام.

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