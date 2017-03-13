ريال مدريد يخطط لاستبدال موراتا بهازارد

قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن نادي #ريال_مدريد الإسباني يخطط للتقدم بعرض سخي لتشيلسي الإنكليزي لضم النجم البلجيكي الدولي ادين هازارد الصيف المقبل.

ووفقا للصحيفة الأسبانية فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الأبيض يسعى للتعاقد مع هازارد لتعزيز القدرات الهجومية للفريق وقد يعرض صفقة تبادلية تتضمن انتقال المهاجم الفارو موراتا إلى ستامفورد بريدج مع دفع مبلغ مالي كبير.

وظهر هازارد بمستوى رائع هذا الموسم حيث سجل 11 هدفا وصنع أربعة أهداف خلال 26 مباراة ليساهم في صدارة تشيلسي للدوري الإنكليزي الممتاز.

وترددت أنباء قوية عن سعي تشيلسي لضم موراتا مع عدم وضوح مصير المهاجم الإسباني دييغو كوستا مع الفريق. ( DPA )

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