زوجة دي ماريا تتهم حكم مباراة برشلونة و سان جيرمان بتلقي رشوة !

لا يزال محيط نادي #باريس_سان_جيرمان الفرنسي لم يهضم بعد طريقة إقصاء فريقه من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على يد برشلونة الإسباني، حيث ترى عائلة “البي أس جي” أنّ الحكم الألماني دينيز أيتكين قد ساعد النادي الكاتالوني في الفوز (6-1) في لقاء الإياب، وتدارك الهزيمة برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.

وذكرت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، إن زوجة دي ماريا، جناح باريس سان جيرمان نشرت صوراًعلى موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، تنتقد من خلالها الحكم دينيز أيتكين ، متهمة إياه بـ “تقاضى أموالاً”.

وكانت زوجة اللاعب البرازيلي تياغو سيلفا، قد بدأت حملة عبر حساباتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ضد الحكم، كاتبة “يا للعار!”.

وانضمت إليها خورجلينا كاردوسو، زوجة دي ماريا،والتي ذكرت أن هناك مجاملات تحكيمية للبارسا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتتناقل وسائل الإعلام، رسالة كتبتها كاردوسو على “إنستغرام” تقول فيها، إنه “طالما كان هناك هذا النوع من الحكام، فستفوز نفس الفرق دوماً.. (بي إس جي) لا يضخ نفس الأموال مثل فرق أخرى في التشامبيونز ليغ”.

الجدير بالذكر أنّ زوجة دي ماريا قامت بمسح هذه الرسالة المثيرة للجدل، لكن بعد انتشارها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ( EFE )

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