زيدان ثاني أسرع مدرب يصل إلى 50 انتصاراً في تاريخ ريال مدريد

حقق نادي #ريال_مدريد الإسباني انتصاره الخمسين، تحت إشراف مدربه الفرنسي #زين_الدين_زيدان، في كافة الاستحقاقات الرسمية المحلية والدولية، عقب تغلبه على نادي نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إياب الدور الثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن زيدان أصبح ثاني أسرع مدرب يحقق الانتصار الخمسين في تاريخ نادي ريال مدريد، حيث لا يسبقه لهذا الرقم سوى الإيطالي كارلو انشيلوتي المدرب الحالي لنادي بايرن ميونيخ الألماني.

هذا وحقق زيدان انتصاره الخمسين مع “الميرنغي” بعدما اشرف على تدريبه في 69 مباراة مقابل 68 مباراة لإنشيلوتي، غير أن زيدان حقق حصيلة أفضل من سابقه الإيطالي، على اعتبار أن “الأبيض الملكي” خسر مع زيدان 5 مباريات فقط، فيما خسر أنشيلوتي في 9 مناسبات قبل أن يصل إلى إنتصاره الخمسين، كما يتفوق المدرب الفرنسي على الإيطالي في عدد الأهداف المسجلة بواقع 192 هدفًا مقابل 181 هدفًا، مع تسجيل تفوق للدفاع الملكي مع المدرب انشيلوتي، بعدما تلقت شباكه 60 هدفًا مقابل 70 هدفاً اهتزت فيها شباك الملكي خلال عهد زيدان.

ويعتبر زيدان الأقل تعرضًا للهزيمة أمام بقية المدربين قبل نجاحهم في تحقيق الفوز الخمسين في تاريخ النادي بواقع خمس هزائم فقط وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، ويتساوى زيدان مع كل من البرتغالي جوزيه مورينيو والإسباني ميغيل مونيوز، اللذين حققا خمسين انتصارًا بعد 69 مباراة رسمية.

وساهمت مسيرة الـ 50 انتصارًا التي حققها زيدان في تتويج فريقه الملكي بثلاثة ألقاب دولية، بعدما نال لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، فضلاً عن تأهله للدور الربع النهائي للبطولة القارية الأشهر.

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