سياسي جزائري : من حق بوتفليقة ” الخلود للراحة “

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن من حق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة “الخلود للراحة”، في رده على سؤال حول اشاعات عن تدهور صحته لدرجة لا يستطيع استقبال ضيوفه.

وقال جمال ولد عباس في تصريح نقلته وكالة الانباء الجزائرية انه زار “مؤخرا” رئيس الجمهورية ورئيس حزب جبهة التحرير وهو “يمارس مهامه بصفة عادية”.

و تابع”الرئيس من حقه الخلود إلى الراحة”.

ومنذ الغاء زيارة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في 20 شباط/فبراير للجزائر لعدم امكانية استقبالها من رئيس الجمهورية بسبب اصابته بـ”التهاب حاد للشعب الهوائية”، لم يظهر بوتفليقة ما غذى اشاعات عن زيادة تدهور حالته الصحية.

كما لم تبرمج وزارة الخارجية استقبال الرئيس لوزير الخارجية الاسباني ألفونسو داستيس الذي زار الجزائر الاسبوع الماضي.

وأعيد انتخاب بوتفليقة الذي سيبلغ عامه الثمانين في 2 اذار/مارس، رئيسا للمرة الرابعة في نيسان/ابريل 2014 من دون ان يتمكن شخصيا من المشاركة في حملته الانتخابية نتيجة اصابته بجلطة أقعدته على كرسي متحرك وأضعفت قدرته على الكلام.

وقليلا ما يغادر الرئيس الجزائري اقامته في زرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية وهناك يستقبل ضيوفه الاجانب.

ومنذ الجلطة التي اصابته في 2013 لا يتوانى معارضو بوتفليقة عن الحديث عن “شغور منصب الرئيس” ويطالبون بتطبيق الدستور لاعلان انتخابات رئاسية مبكرة. (AFP)

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