” شجعا على الفساد و الفسوق ” .. إيران : توجيه الاتهام لإيراني أمريكي و زوجته بإدارة ” محفل سري “

أعلن المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت ابادي (الصورة)، الاثنين، أنه تم توجيه التهم رسميا لإيراني أمريكي وزوجته مسجونين باستضافة حفلات في العاصمة فيما حكم على زوجين آخرين بالإعدام بعد إدانتهما بإدارة “محفل سري”.

ولم يفصح القضاء عن أسماء المتهمين إلا أنه يعتقد أن الرجل الذي يحمل جنسيتين وزوجته هما أصحاب معرض للفنون استضاف بشكل دائم مناسبات لكبار الشخصيات ودبلوماسيين أجانب قبل القبض عليهما الصيف الماضي.

وأشار المدعي العام إلى أن القضية “تتعلق بامرأة ورجل قدما المشروبات الكحولية وشجعا على الفساد والفسوق عبر استضافتهما حفلات مختلطة”. وأضاف أنه تم العثور على أربعة آلاف لتر من الكحوليات في الطابق السفلي من مبنى بيتهم في شمال طهران.

وينتمي الزوجان إلى الطائفة الزرادشتية التي يسمح لأتباعها بامتلاك الكحول للاستخدام الشخصي إلا أنه يحظر عليهم مشاركته مع المسلمين.

وتحدث دولت ابادي كذلك عن قضية أخرى حيث أسس زوجان “محفلا سريا جذب أشخاصا منحرفين جنسيا”.

وأوضح بأنهما أدينا بـ”الافساد في الأرض،” وهي تهمة احدثت بعد الثورة الإسلامية عام 1979 وعقوبتها الإعدام.

وفيما أوفى الرئيس المعتدل حسن روحاني بوعوده بتحسين العلاقات مع الغرب عبر اتفاق لتقييد برنامج إيران النووي إلا أن تعهداته بتخفيف القيود الاجتماعية في بلاده لم تفض إلى شيء.

وقبل انتخابات رئاسية في شهر ايار/ مايو يحتمل اعادة انتخابه فيها، نشر الرئيس الايراني “ميثاق حقوق المواطن” في كانون الأول/ ديسمبر، إلا أن مسؤولين أكدوا بأنه لا يملك السلطة على أجنحة النظام التي يهيمن عليها المحافظون مثل القضاء والحرس الثوري. (AFP)

عكس السير