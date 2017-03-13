غريزمان في طريقه لتحطيم أرقام فورلان التهديفية مع أتلتيكو مدريد

أصبح المهاجم الفرنسي #انطوان_غريزمان على بعد خطوات قليلة لتجاوز الحصيلة التهديفية التي حققها الأوروغوياني #دييغو_فورلان مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك من خلال احتساب الأهداف التي سجلها كل منهما في مختلف المسابقات المحلية والدولية خلال المواسم الثلاثة الأولى لهما مع النادي.

وكان فورلان قد لعب لـ “الروخي بلانكوس” مواسمه الثلاثة الأولى من موسم 2007-2008 وحتى موسم 2009-2010 ، بينما يخوض غريزمان حالياً موسمه الثالث مع الفريق المدريدي، بعدما دشن إقامته في قلعة “الفيسنتي كالديرون” في صيف عام 2014 ، حيث بات مرشحًا لترك الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل إلى إحدى الأندية الأوروبية الأكبر بعد تألقه اللافت مع الأتلتيكو.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تقريراً استعرضت من خلاله الحصيلة التهديفية للمهاجمين مع “الهنود الحمر”.

ويحتاج غريزمان لتسجيل 10 أهداف فقط حتى نهاية الموسم الجاري من أجل تحطيم أرقام فورلان التهديفية وتجاوزها، حيث أمامه فرصة من ذهب على اعتبار أن فريقه سيخوض على الأقل ثلاث مباريات أوروبية بداية من لقاء الإياب للدور الثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ضد نادي باير ليفركوزن الإسباني لحسم تأهله رسمياً، بعدما كان قد اكتسحه في لقاء الذهاب، ليضمن بذلك خوض مواجهتي الربع النهائي من البطولة القارية، بالإضافة إلى هناك 12 مباراة متبقية من منافسات الدوري المحلي.

هذا وسجل فورلان 86 هدفًا خلال 154 مباراة بمعدل تهديفي بلغ 0.56 هدف في المباراة الواحدة بينما سجل النجم الفرنسي حتى الآن 77 هدفًا خلال 144 مباراة بمتوسط تهديفي بلغ 0.53 هدف في المباراة الواحدة.

وحقق فورلان أعلى رصيد تهديفي له خلال ارتدائه لقميص أتلتيكو مدريد في الموسم الثاني له مع الفريق (2008-2009 )، وذلك بتوقيعه على 35 هدفًا منها 32 هدفًا في بطولة الدوري الإسباني ليتوج بجائزة “البيتشيتشي” كأفضل هداف في “الليغا” ليكون آخر لاعب ينالها في “الروخي بلانكوس” ، قبل أن يحتكرها الثنائي البرتغالي رونالدو والأرجنتيني ميسي لغاية كسر الاحتكار من قبل الأوروغوياني لويس سواريز في عام 2016.

ومن اللافت للنظر أن الفرنسي غريزمان حقق أيضًا أعلى غلة تهديفية له في موسمه الثاني مع الفريق 2015-2016 ، وذلك بعد إحرازه لـ 32 هدفًا منها 22 هدفًا في “الليغا” وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، فيما سجل هذا الموسم حتى الآن 20 هدفًا منها 12 هدفًا في “الليغا” إلا انه يعتبر بعيداً في الوقت الحالي عن ترتيب جائزة “البيتشيتشي” التي يتصدر قائمتها ليونيل ميسي.

وخلال فترة تواجد فورلان، نجح نادي أتلتيكو مدريد في تحقيق لقب الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي في عام 2010 ، بينما يبقى “الديك الفرنسي” بلا ألقاب حتى الآن، مكتفيًا بوصافة بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخة الموسم المنصرم.

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