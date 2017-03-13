لاعبو أرسنال يديرون ظهورهم لأليكسيس سانشيز

لم يقتصر السخط والغضب تجاه ضحكات اللاعب الدولي التشيلي #أليكسيس_سانشيز بمقاعد بدلاء نادي #آرسنال الإنكليزي على جماهير الفريق اللندني ومدربه الفرنسي آرسين فينغر بل امتدت لزملائه في النادي، خاصة أنّها جاءت في مباريات خسر فيها “الغانرز” مباريات مهمة، أمام ليفربول (1-3) في الدوري الإنكليزي الممتاز وضد بايرن ميونيخ (1-5) في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان المهاجم سانشيز قد أثار الجدل بتصرف غريب أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء بعد خروجه من الميدان في الدقيقة الـ 73 من المباراة التي انهزم فيها النادي اللندني، الثلاثاء الماضي على ملعب “الإمارات” أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني ( 1-5) في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونقلت الصحافة البريطانية حينها صورة لسانشيز وهو يتبادل الضحك مع زميله حارس المرمى الاحتياطي، التشيكي بيتر تشيك، بعد الهدف الخامس لبايرن ميونيخ ، أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء.

وقد حدث نفس المشهد خلال مباراة أرسنال مع ليفربول، الأسبوع الماضي، على ملعب “أنفيلد روود”، برسم الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ، والتي انتهت بخسارة الفريق اللندني بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد، وجلس خلالها أليكسيس سانشيز بديلاً، ودخل في بداية الشوط الثاني.

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف عن صحيفة “ميرور” البريطانية، فقد أفادت مصادر مقربة من غرفة تغيير الملابس لنادي آرسنال أن هذه التصرفات باتت تؤثر على كل لاعبي الفريق الذين قرروا الوقوف إلى جانب المدرب آرسين فينغر.

ويرى لاعبو آرسنال أن زميلهم التشيلي أليكسيس سانشيز أصبح “مضراً بالفريق” بسبب تلك التصرفات.

يُشار أنّ سانشيز قد استعاد فعاليته الهجومية بمناسبة مباراة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أمام نادي لينكولن سيتي، حيث سجل هدف واحد من الخماسية النظيفة التي سحق بها آرسنال منافسه المتواضع.

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