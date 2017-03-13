لماذا يحك الإنسان جلده عندما يرى شخصاً آخر يفعل ذلك ؟

في بعض الأحيان عندما ترى شخصاً يحكّ جلده تشعر بأن جلدك يزعجك وتريد أن تحكّه أيضاً؛ إذا هل يوجد سبب علمي لذلك ؟ وفقاً لدراسة جديدة عن السلوك العصبي من جامعة واشنطن تبين أن الدماغ مبرمجة على الاستجابة عندما يقوم شخص آخر بحكّ جلده، وأن الأمر لا يقتصر فقط على “العدوى الاجتماعية” كما كان يُعتقد من قبل.

وبحسب الدراسة التي نقلتها شبكة ” 24 ” الإماراتية عن مجلة “ساينس” تبين أن رؤية شخص يقوم بحكّ جلده ترسل إشارات عصبية إلى الدماغ ينتج عنها إفراز مواد كيميائية معينة تجعل الإنسان يشعر بالرغبة في حكّ جلده هو الآخر.

وتقترح النتائج عدم وجود قدرة على السيطرة على هذا السلوك العصبي، وأنه عند حدوث مثل هذا الموقف عليك فقط أن تتذكّر أنه لم يكن بإمكانك تفاديه.

وتفتح نتائج هذه الدراسة باباً جديداً لدراسة التأثيرات العصبية لسلوكيات الآخرين، ومدى تسببها في إفراز الدماغ لمواد تدفع نحو رد فعل سلوكي مشابه أو معاكس.

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