ليفربول يرصد 150 مليون جنيه إسترليني للانتدابات في الصيف المقبل

أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية البريطانية أن إدارة نادي #ليفربول الإنكليزي قد رصدت ميزانية هامة لسوق الانتقالات الصيفية القادمة ، من أجل إبرام عدد من صفقات العيار الثقيل ، والتي من شأنها تعزيز الخيارات التكتيكية للمدرب الألماني #يورغن_كلوب الذي وقف على حقيقة العناصر الفنية الحالية التي لا تساعده على تحقيق نتائج جيدة بعدما خرج تقريباً من سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز على الرغم من أن “الريدز” يركز جهوده على مسابقة “البريمرليغ” فقط .

وكشفت الصحيفة أن “اليفر ” قد رصد 150 مليون جنيه إسترليني للقيام بانتدابات وازنة خلال الانتقالات الصيفية القادمة ، والتي سيرافقها تسريح عدد من الأسماء التي تراجع مردودها الفني خلال الموسم الحالي وفي مقدمتهم المهاجم الإنكليزي دانييل ستوريدج و الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه و المدافع الإسباني ألبرتو مورينو .

و أضافت الصحيفة أن كلوب يخطط لجلب 10 لاعبين جدد لبناء تشكيلة أساسية شبه جديدة ، ويأتي ابرز هذه الأسماء المرشحة للانتقال إلى قلعة “الأنفيلد رود” الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع نادي ساوثهامبتون الإنكليزي والذي يبلغ سعره 50 مليون باوند إسترليني ، والفرنسي تيموي باكايوكو نجم خط وسط نادي موناكو الفرنسي والذي يبلغ سعره تقريباً 40 مليون باوند.

هذا ولم يحقق نادي ليفربول نتائج جيدة مع مدربه الألماني يورغن كلوب، حيث اتضح لعشاق “الريدز” أن حصيلته لم تختلف عن سابقه الإيرلندي بريندان رودجرز وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، بدليل انه يتجه لإهدار التتويج بلقب “البريميرليغ” وحتى مركز الوصافة أصبح شبه مستحيل الوصول إليه في ظل الترتيب الحالي للبطولة.

و لم ينفق كلوب خلال الميركاتو الصيفي المنصرم أموالا طائلة ، حيث اكتفى بالتعاقد مع المهاجم المتألق السنغالي ساديو ماني الذي نجح في تقديم الإضافة الفنية للفريق ، لكنه بحاجة لعناصر أخرى قادرة على مده بالكرات.

ويأمل كلوب أن يقود “الريدز ” لإنهاء الموسم الحالي وفي جيبه إحدى البطاقات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا ليجد نفسه في موقف قوي أمام الإدارة للإستجابة لمطالبه المالية المتعلقة بسوق الانتقالات الصيفية .

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