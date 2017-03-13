” موزيلا ” تطلق الإصدار 52 من ” فايرفوكس “

أعلنت شركة #موزيلا عن إطلاق الإصدار 52 الجديد من متصفح #فايرفوكس الشهير.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن المتصفح الجديد يتعرف فورا على شبكات WLAN اللاسلكية، التي تتطلب تسجيل الدخول أو ما يعرف بالبوابات المقيدة Captive Portals، وعندئذ يتم فتح صفحة تسجيل الدخول المعنية تلقائيا في علامة تبويب جديدة، ثم يتم إخبار المستخدم بذلك.

وأضافت موزيلا أن البوابات المقيدة قد تظهر بها صعوبات؛ نظراً لأنه ليس من السهل العثور على صفحة تسجيل الدخول المعنية، إذا لم يتمكن نظام التشغيل من التعرف عليها تلقائياً. وغالباً ما يحاول المستخدم فتح موقع الويب، ولكن تظهر له في النهاية رسالة خطأ.

ومن ضمن الوظائف الجديدة في إصدار فايرفوكس 52 دعم وظيفة جمع الأوامر WebAssembly، التي ستحل محل لغة جافا سكريبت، وتساعد على تسريع وتيرة تنزيل وتنفيذ الصفحات. كما يعمل الإصدار الجديد على سد العديد من الثغرات الأمنية.

ويمكن للمستخدم تنزيل إصدار فايرفوكس 52 الجديد عن طريق قائمة “المساعدة” في بند “حول فايرفوكس”، ومن الأفضل أن يقوم المستخدم بتفعيل وظيفة “تنزيل التحديثات تلقائياً” عن طريق قائمة “الأدوات/الإعدادات/الموسعة/تحديث”. ( DPA )

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