ميركل : إتهامات أردوغان ” غير معقولة ” .. و انتقاداته ” سخيفة “

اعتبرت المستشارة انغيلا ميركل اتهامات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، التي قال فيها إن المستشارة الألمانية “تدعم الإرهابيين” ، “غير معقولة” بحسب ما قال المتحدث باسمها ستيفن سيبرت.

وقال المتحدث “لا تنوي المستشارة المشاركة في مسابقة استفزازات”. وأضاف “هذه الانتقادات سخيفة”، في وقت وصل فيه التوتر بين أنقرة وعدة دول أوروبية إلى ذروته.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد جدد اتهاماته لألمانيا اليوم الاثنين بأنها تدعم الإرهاب، لكنه أضاف بالوصف :”بلا رحمة”.

ووجه اردوغان انتقاده للمستشارة انغيلا ميركل، متهماً إياها “بدعم الإرهابيين”، وقال: “ميركل؟ لماذا يختبئ الإرهابيون في بلدك لماذا لا تتحركين؟”، متهما برلين بعدم الرد على 4500 ملف حول إرهابيين مشتبه بهم بعثت بها أنقرة.

وأضاف “إنك تدعمين الإرهابيين يا ميركل”.

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