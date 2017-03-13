هولندا : إشتباه بتورط طالبي لجوء مرفوضين بحوادث التحرش في كولونيا الألمانية

قالت وسائل إعلام هولندية، إن عدداً من طالبي اللجوء الذين لا يملكون فرصة بقبول طلبهم، والمقيمون في مركز لجوء “فيرت”، هم على الأغلب من المتورطين في حوادث التحرش التي وقت في كولونيا بألمانيا ليلة رأس السنة 2015.

وقالت هيئة الإذاعة الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن هذا السبب هو الذي دفع عمدة المدينة لاحتجازهم ليلة رأس السنة الماضية، وعدم السماح لهم بالخروج للمدينة، خوفاً من تكرار حوادث التحرش.

وفي تصريحات له، نقلتها صحيفة “دال ليمبرخر”، قال العمدة، إن أشخاصاً “مغاربة”، في مدينة فيرت، أعلموه باشتباههم بمجموعة مؤلفة من 26 طالب لجوء (معظمهم من المغرب)، وطالبوه باتخاذ قرارات حازمة حيالهم، كونهم يتسببون بالكثير من المشاكل.

وأضاف العمدة، أن هؤلاء كانوا لا يحسنون التصرف، ويشربون الكحول والمخدرات، ويتسببون بشجارات ويتورطون بسرقات ودعارة داخل مركز اللجوء.

وأشار إلى أنه من بين هؤلاء، تم ترحيل عدد إلى ألمانيا، وعدد آخر تم إيداعه السجن، وآخرون لا يعرف عنهم شيء الآن.

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