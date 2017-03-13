وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا : سنفرض عقوبات على هولندا

قال عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا الاثنين، إن بلاده “ستفرض عقوبات بالتأكيد” ضد هولندا دون الإفصاح عن تفاصيل فيما يستمر خلاف دبلوماسي بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب الحملات السياسية التي تريد أنقرة تنظيمها في الخارج.

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يسعى لحشد التأييد في أوساط الأتراك للموافقة على تعديلات دستورية تمنحه صلاحيات أوسع، إن هولندا تتصرف مثل “جمهورية موز″ ويجب أن تواجه عقوبات بسبب منعها اثنين من الوزراء الأتراك من التحدث في مدينة روتردام. (REUTERS)

عكس السير