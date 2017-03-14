أردوغان : إعتذار هولندا غير كاف و سنفرض مزيداً من العقوبات

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء إن خلافا دبلوماسيا مع هولندا لا يمكن تجاوزه باعتذار وإن من الممكن اتخاذ مزيد من الإجراءات بعد أن علقت تركيا يوم الاثنين العلاقات الدبلوماسية رفيعة المستوى مع الهولنديين.

وخلال مناسبة في أنقرة اتهم إردوغان أيضا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمهاجمة تركيا بالطريقة ذاتها التي استخدمت بها الشرطة الهولندية الكلاب ومدافع المياه لتفريق متظاهرين أتراك خارج القنصلية التركية في روتردام.

وقال إردوغان إن ميركل “لا تختلف عن هولندا” ودعا المهاجرين الأتراك لعدم التصويت “للحكومة والعنصريين” في الانتخابات الأوروبية المقبلة.

وعلقت تركيا العلاقات الدبلوماسية رفيعة المستوى مع هولندا بعد أن منعت السلطات الهولندية وزراء أتراكا من الحديث في تجمعات للمغتربين الأتراك بهدف حشد الدعم لاستفتاء سيجري في أبريل نيسان يمنح الرئيس سلطات واسعة الأمر الذي عمق الخلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. (REUTERS)

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