ألقت القبض على أحدهم .. ألمانيا : الشرطة تبحث عن لاجئين سوريين و عراقيين متورطين بـ ” شجار جماعي “

أصيب عدد من اللاجئين بجروح متفاوتة بعد شجار عنيف نشب بينهم في مدينة شتوتغارت، يوم السبت الماضي (11/3).

وسائل إعلام ألمانية، بحسب ما رصد عكس السير، إن مجموعتين من اللاجئين السوريين والعراقيين (حوالي 30 لاجئاً)، تشاجروا بشكل عنيف بالقرب من مجتمع التسوق المعروف “ميلانو”.

وقام أحد السوريين (22 عاماً)، باستخدام سكين لطعن عدد من المشاركين بالشجار، وتسبب بإصابة بعضهم إصابات خطرة، وفق ما ذكرت الشرطة التي أضافت أيضاً أن الشجار سببه “تلاسن” بين اللاجئين.

وألقت الشرطة القبض على السوري المتورط باستخدام السكين، وفتحت تحقيقاً للوصول لبقية المتورطين، وطالبت من يملك معلومات عن الحادثة التواصل معها عبر رقم الهاتف (071189905778).

عكس السير