ألمانيا : لم نتمكن حتى الآن من التواصل مع الصحافي الألماني المعتقل في تركيا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الألمانية، شتيفن زايبت، الاثنين، أن السفارة الألمانية في أنقرة لم تتمكن حتى الآن من الاتصال بشكل مباشر بالصحافي الألماني-التركي المعتقل في إسطنبول دنيس يوجيل حتى عقب مرور أسبوعين على اعتقاله.

وكانت الخارجية الألمانية طلبت من السلطات التركية عقب اعتقال مراسل صحيفة “فيلت” الألمانية بالسماح بتقديم الرعاية القنصلية له.

وقال شيفر إنه لم يتم السماح حتى الآن بتقديم الرعاية القنصلية رغم تعهد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بذلك شخصياً للمستشارة أنجيلا ميركل، وأضاف: “نواجه بعض المشكلات في تطبيق هذا التعهد على أرض الواقع. هذا أمر مثير للاستياء”.

تجدر الإشارة إلى أن الرعاية القنصلية تدور على وجه الخصوص حول ضمان شروط اعتقال مناسبة. وتركيا ليست ملزمة بالسماح بالرعاية القنصلية لأن المعتقل يحمل أيضاً الجنسية التركية.

وقبل أسبوعين أمر قاض تركي بإيداع يوجيل السجن على ذمة التحقيق عقب 13 يوماً من حبسه لدى الشرطة.

ومن الممكن أن يستمر حبس يوجيل على ذمة التحقيق لمدة خمسة أعوام لحين الإفراج عنه أو تقديمه للمحاكمة.

ويواجه يوجيل اتهامات بالترويج لتنظيم إرهابي وإثارة الفتن. (DPA)

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