إشتباه بالمافيا الروسية .. ألمانيا : عام كامل على حادثة تفجير سيارة في برلين .. و لم تتمكن الشرطة من القبض على الفاعل

مر عام كامل على حادثة تفجير سيارة بشخص وسط العاصمة الألمانية برلين، وإلى الآن لم تتمكن السلطات من القبض على الفاعل.

مجلة فوكوس الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة تواصل التحقيقات دون أي تقدم أو اكتشاف أية معلومات جديدة عن الحادثة التي وقعت في حي “برلين – شارلوتنبريغ”.

وكانت الشرطة حصلت على 31 معلومة وشهادة من أشخاص عدة، دون أن يرد فيها أي ذكر لمشتبه بهم أو أي شيء آخر يمكن الاستفادة منه.

وكانت التفجير استهدف رجلاً (43 عاماً)، حيث تم زرع قنبلة أسفل سيارته، بشكل مدروس، ما يشير إلى أن الفاعل قاتل محترف، وفق ما أفادت الشرطة.

وتعتقد الشرطة أن القنبلة تم تفجيرها عن بعد، وكان التفجير قد أدى إلى قذف السيارة عدة أمتار، وتدميرها بشكل شبه كامل.

وتبين من خلال التحقيقات، أن الضحية من أصحاب السوابق في تعاطي المخدرات، وسبق له أن سجن في بولندا بتهمة تهريب 33 كيلو غرام من الكوكايين، ما يشير إلى احتمال تورط المافيا الروسية بالتفجير.

عكس السير