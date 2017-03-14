إعلام النظام يحتفل بـ ” رفع العلم ” في منبج .. و ينقل عن ” وجهاء ” المدينة : مدينتنا سورية و ” الجيش العربي السوري يمثلنا ” ( فيديو )
عكس السير
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1 ساعة مضت أهم الأخبار, فلاش 2 تعليقان
إعلام النظام يحتفل بـ ” رفع العلم ” في منبج .. و ينقل عن ” وجهاء ” المدينة : مدينتنا سورية و ” الجيش العربي السوري يمثلنا ” ( فيديو )
باعكم أردوغان و باعتكم أمريكا, فلا تحزنوا فقط بعتم أنفسكم لهم من قبل.
… و بإسم هؤلاء “الممثلين ” لأهالي منبج أو الممثلين عليهم ، يطالب الشعب بحضور كافة الأجهزة الأمنية و المخابرات و الشبيحة و النبيحة و أبطال التعفيش. مع تحياتنا للآكراد الذين ضحوا من أجل أن تعود منبج لحضن بشار و الذين أعادوا الشيخ مقصود في حلب لنفس الحضن.