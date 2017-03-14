الإمارات : القبض على صاحب فيديو ” الكلاب ” التي تنهش ” قطة “

كشف مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في #دبي، الثلاثاء ، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري عن أن شرطة دبي ضبطت الشاب الذي قام بنشر مقطع فيديو تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر بوحشية كلاب شرسة تنهش قطة وهي على قيد الحياة، وتمت إحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكد المنصوري، في بيان على الصفحة الرسمية لشرطة دبي بفيسبوك أن هذه التصرفات الوحشية تتعارض مع الأخلاق، وبعيدة كل البعد عن الإنسانية وطبيعة المجتمع الإماراتي والمقيمين على هذه الأرض، مشيدا بجهود رجال التحريات ومتابعتهم لكل صغيرة وكبيرة وحرصهم على تنفيذ القوانين وبسط الأمن والأمان في ربوع الوطن.

وحذر المنصوري من مغبة ارتكاب مثل هذه الأعمال الوحشية، مؤكداً أن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس أو بالغرامة لكل من أساء معاملة الحيوانات وفق ما اوردت قناة العربية ، حيث إن المادة 432 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن “يعاقب بغرامة لا تتجاوز 1000 درهم كل من أرهق أو عذب حيوانا أليفا أو مستأنسا أو أساء معاملته وكذلك كل من امتنع عن العناية به متى كان أمره موكولا إليه أو كانت رعايته واجبة عليه”.

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