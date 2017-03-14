البيت الأبيض : ” لا نستبعد ” التعاون مع روسيا في محاربة ” داعش “

ألمح المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي، شون سبايسر، الإثنين، إلى أن بلاده “لا تستبعد” التعاون مع روسيا في محاربة “داعش”.

ورداً على سؤال حول إمكانية تعاون واشنطن مع موسكو في محاربة “داعش”، قال سبايسر “لن أبدأ باستبعاد بلد واحد، لكنني أعتقد أن الرئيس (دونالد ترامب) كان واضحاً فيما مضى بأن أي بلد يشاركنا التزامنا في هزيمة داعش، ونستطيع العمل معهم في مجال لدينا اهتمام مشترك فيه، فسوف نفعل ذلك”.

وجاء التصريح في خضم جدل واسع بالأوساط السياسية الأمريكية حول وجود اتصالات بين مسؤولين في إدارة ترامب الحالية أو حملته الانتخابية، قبل إجراء الانتخابات، مع روسيا.

وشدد “سبايسر”، خلال الموجز الصحفي، الذي عقده الإثنين، على أن الخطة النهائية لمحاربة داعش “لم تنته بعد”، ولفت إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس “يطلع الرئيس الأمريكي على مبادئ تلك الخطة التي تطرأ عليها تعديلات مستمرة”.

وعقب تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقاليد السلطة في البلاد، أمر المؤسسات الأمنية والعسكرية بوضع خطة شاملة للقضاء على “داعش”، تم تسليمها لها نهاية الشهر الماضي. (ANADOLU)

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