الـ ” يويفا ” يصنف ميسي و رونالدو ضمن أفضل المتخصصين في ركلات الجزاء

“تقريباً لا يخطئون” .. هكذا عنون موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقريراً على موقعه الإلكتروني استعرض خلاله أبرز اللاعبين المختصين في تسديد ركلات الجزاء بنجاح، حيث ترتفع نسبة ترجمتها إلى أهداف، ليلتحقوا بعدد من نجوم كرة القدم الذين استحقوا صفة “المتخصصين”.

وكان تقرير “اليويفا” قد جاء في اعقاب نجاح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في ترجمة ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه ضد باريس سان جيرمان الأربعاء المنصرم في بطولة دوري أبطال أوروبا، مساهمًا في تأهل “البارسا” لدور الثمانية من البطولة، خاصة وأنها جاءت في وقت حرج من المباراة.

واعتمد الاتحاد الأوروبي في ترتيبه للمتخصصين بتنفيذ ركلات الجزاء على عدد الركلات التي نجح كل لاعب في تحويلها إلى أهداف خلال مسيرته الكروية سواء مع منتخب بلاده أو مع الأندية التي لعب في صفوفها.

ويعتبر اللاعب البرازيلي فابينهو نجم نادي موناكو الفرنسي المتخصص الأول في تسديد ركلات الجزاء، كونه لم يهدر أي واحدة منها حتى الآن في مشواره الكروي، حيث نفذ 16 ركلة بنجاح، منها 8 خلال مباريات الموسم الجاري في مختلف المسابقات القارية.

وحل ثانياً البرازيلي جوناس مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي بنسبة بلغت 95% بعدما سجل 20 ركلة جزاء وأهدر واحدة فقط، ويأتي ثالثاً المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بنفس النسبة حيث سجل 14 ركلة جزاء من أصل 15 ركلة تحصل عليها فريقه، منها 5 ركلات جزاء نجح في تسجيلها خلال منافسات الموسم الحالي ليحقق بفضلها العلامة الكاملة، جاء آخرها في مرمى نادي ميلان ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وفي المركز الرابع تواجد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بنسبة نجاح بلغت 89% وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، حيث نجح في ترجمة 24 ركلة إلى أهداف من أصل 27 قام بتنفيذها، إذ نجح في تسديد 9 ركلات جزاء خلال منافسات الموسم الحالي.

وجاء خامساً المايسترو البلجيكي إيدن هازارد نجم خط وسط نادي تشيلسي الإنكليزي بنسبة بلغت 85% بعدما سدد خلال مشواره الكروي 40 ركلة جزاء، سجل منها 35 هدفًا فيما أهدر 5 جزائيات.

ويأتي سادساً المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بنسبة بلغت 87% ، بعدما سجل خلال مشواره 68 ركلة جزاء في مقابل إهداره لـ 10 ركلات.

وجاء سابعًا المهاجم الفرنسي أليكساندر لاغازيت مهاجم نادي اولمبيك ليون الفرنسي بنسبة بلغت 85 % ، حيث سدد 26 ركلة جزاء سجل منها 22 ركلة فيما أهدر أربع ركلات جزاء.

وفي المركز الثامن تواجد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بنسبة بلغت 84 % ، بعدما سدد خلال مشواره 112 ركلة جزاء كانت غالبيتها مع فريقه المدريدي ، إذ نجح في ترجمة 94 ركلة جزاء إلى أهداف في مقابل إهداره لـ 18 ركلة ، كما انه يعتبر أفضل هداف في تاريخ الدوري الإسباني باحتساب الأهداف المسجلة بركلات الجزاء، حيث نجح “الدون” خلال الموسم الجاري في تنفيذ 8 ركلات جزاء ، سجل منها 6 واهدر ركلتين.

ويأتي تاسعاً المهاجم الأورغوياني إدينسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنسبة بلغت 82% ، حيث انبرى خلال مشواره الكروي لتسديد 50 ركلة جزاء سجل منها 41 هدفًا ، فيما فشل في ترجمة 9 ركلات جزاء إلى أهداف، حيث نفذ 8 جزائيات خلال الموسم الحالي نجح في تسجيل 6 منها.

ويأتي عاشراً البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم نادي بورتو البرتغالي بنسبة نجاح بلغت 80% حيث سدد 15 ركلة جزاء خلال مسيرته الكروية، نجح من خلالها في تسجيل 12 ركلة جزائية، فيما أهدر ثلاث ركلات .

وفي المركز الحادي عشر يأتي البرازيلي نيمار سيلفا مهاجم نادي برشلونة بنسبة نجاح وصلت إلى 80% ، وذلك بعد تنفيذه لـ 40 ركلة جزاء، سجل منها 32 هدفًا كان آخرها في مرمى باريس سان جيرمان مقابل إهداره لـ 8 جزائيات، منها ثلاث خلال مباريات الموسم الجاري.

وفي المركز الثاني عشر يحل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بنسبة نجاح بلغت 79% ، بعدما انبرى لـ 90 ركلة جزائية ، سجل منها 79 هدفًا مقابل إضاعته لـ 19 ركلة ، فيما احرز “البرغوث” خلال منافسات الموسم الجاري العلامة الكاملة بتوقيعه على 6 أهداف من 6 ركلات جزائية تحصل عليها فريقه الكتالوني.

وأخيراً جاء الأرجنتيني سيرجيو اغويرو مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثالث، بعدما حقق ذات النسبة التي حققها مواطنه ميسي، ولكن من ركلات جزائية اقل، ثم يأتي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم نادي بروسيا دورتموند الألماني بنسبة 77% ثم الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم نادي موناكو الفرنسي بنسبة 76%.

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