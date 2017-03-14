الكشف عن ” تهديد أمني ” في العشرات من هواتف ” أندرويد “

كشفت شركة Check Point للأمن الإلكتروني، مؤخرا، وجود برمجيات خبيثة، في عشرات الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام #أندرويد.

واكتشفت الشركة البرمجيات الخبيثة في 38 هاتفا ذكيا وجهازا لوحيا بنظام أندرويد، رغم كونها جديدة، وهو أمر صادم وسابقة من نوعها، فالمعروف أن البرمجيات الخبيثة عادة ما تصيب الأجهزة بسبب خطأ من المستخدم ولا تأتي مثبتة بشكل مسبق.

وتتسلل البرمجيات الخبيثة في العادة، جراء فتح المستخدم ملفات ناقلة للفيروس أو عند دخوله إلى موقع إلكتروني غير آمن، فضلا عن تحميل التطبيقات على أجهزته.

وأوردت الشركة قائمة بأسماء الأجهزة التي رصدت فيها البرمجيات الخبيثة، وهي بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز :

Samsung Galaxy Note 2

LG G4

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Note 8

Xiaomi Mi 4i

Galaxy A5

ZTE x500

Samsung Galaxy Note 3

Samsung Galaxy Note Edge

Samsung Galaxy Tab S2

Samsung Galaxy Tab 2

Oppo N3

Vivo X6 plus

Nexus 5

Nexus 5X

Asus Zenfone 2

Lenovo S90

Oppo R7 plus

Xiaomi Redmi

Lenovo A850

ولكنها أشارت إلى أن ذلك لا يعني أن كل جهاز من تلك الطرازات يحتوي على البرامج الخبيثة والفيروسات بشكل مسبق.

وأوردت الشركة أن هذه البرمجيات الخبيثة لم تكتشف في ذاكرات الأجهزة “ROM”، بل أصيبت بالبرامج الخبيثة حلال مرحلة التوزيع.

ويوضح تقرير “تشيك بوينت”، أن البرمجيات الخبيثة المثبتة في الأجهزة، بشكل مسبق، يضع أمن المستخدمين وخصوصيتهم على المحك، إذ إنهم لن يتمكنوا من حماية أنفسهم من الاختراق مهما أبدوا حرصا، كما أنهم لن يشعروا بأي تغيير في أجهزتهم.

عكس السير