بالفيديو .. الرياح تقذف طفلة أميركية في الهواء

لحظة مفجعة عاشتها والدة طفلة صغيرة في ولاية #أوهايو الأميركية هذا الأسبوع، حيث كادت الرياح القوية أن تقذف بابنتها عاليا لولا تمسكها بمقبض الباب.

وأظهر فيديو تناقلته وسائل إعلام أميركية والذي وثقته كاميرا للمراقبة، ماديسون غاردنر البالغة من العمر أربع سنوات٬ وهي تحاول فتح باب بيت أسرتها، عندما هبت رياح قوية جعلتها تطير من على الأرض بسهولة مفاجئة و مخيفة .

ولحسن حظ غاردنر٬ فإنها أمسكت بمقبض الباب في توقيت مناسب٬ فمنع رد فعلها هذا الرياح من إبعادها عن المنزل قبل أن تسرع والدتها لمساعدتها.

وفي تصريح لشبكة ٬CNN قالت والدة الطفلة بريتاني غاردنر ” إن ماديسون كانت محرجة بعض الشيء مما حدث٬ إلا أنها سرعان ما ضحكت بعد مشاهدتها الفيديو”.

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