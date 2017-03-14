بالفيديو .. بريطاني يدخل موسوعة ” غينيس ” بصنع أكبر كعكة في العالم

دخل طاهٍ بريطاني موسوعة #غينيس للأرقام القياسية، بعدما تمكن من صنع أكبر كعكة “جافا” في العالم بمساعدة فريق من الطهاة في مخبز هامبلتون بمدينة #روتلاند البريطانية.

وقام فرانسيس كوين صاحب لقب أفضل خباز في بريطانيا لعام 2013، بصنع الكعكة التي بلغت مساحتها الإجمالية حوالي ستة أمتار مربعة بمساعدة فريق من الخبازين المهرة ودخل بذلك سجل غينيس للأرقام القياسية.

وقال كوين معلقاً على إنجازه وفق ما اوردت شبكة “يو بي آي” : “لقد كان إنجازاً كبيراً وهاماً بالنسبة لي ولزملائي، أشكر كل من عمل معي على تحقيق حلمي في صنع أكبر كعكة جافا في العالم. لم يسبق لي وأن صنعت هذا النوع منن الكعك في مخبزي ولكنها كانت تجربة رائعة أضافت زخماً كبيراً إلى خبراتي”

يذكر بأن هذه كوين ورفاقه استخدموا حوالي 15 كيلو غراماً من البيض والزبدة، و 13 كيلوغراماً من السكر، و 16 كيلوغراماً من الطحين بالإضافة إلى 5 أوقيات من الفانيلا.

وبالإضافة إلى ذلك كله، قام الطهاة بتغليف سطح الكعكة بـ 26 كيلو من الجيلي و 30 كيلو غرام من الشوكولاه الداكنة.

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