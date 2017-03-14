بالفيديو .. ” كلبة ” موهوبة تؤدي عرضاً مدهشاً مع صاحبتها

أدهشت كلبة موهوبة الجمهور ولجنة التحكيم في أضخم عرض للكلاب في العالم أقيم يوم الخميس الماضي في #إيطاليا، بعدما قامت بحركات رائعة ومدهشة برفقة صاحبتها التي كانت ترتدي زياً عسكرياً وترقص على أنغام أغنية حماسية.

وكانت صاحبة الكلبة لوسي إمبيرغروفا التي فازت بالمرتبة الأولى في برنامج المواهب الإيطالي، قد دخلت صالة العرض وبدأت بتأدية حركات مع كلبتها الموهوبة ديريل على وقع أنغام الموسيقى.

وفاجأت الكلبة ديريل جميع الحاضرين في المكان بجميع حركاتها المدهشة وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، إلا أن حركتها الأخيرة سلبت لب المشاهدين عندما قامت بإجراء عملية تنفس اصطناعي لصاحبتها حيث ضغطت بقائميها الأماميين على صدرها قبل أن تعمد إلى نفخ الهواء في فمها.

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