بالفيديو .. مغامر يجتاز بسيارته نهراً يعج بالـ ” تماسيح ” المفترسة

تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر سيارة تعمل على الدفع الرباعي وهي تخوض مياه نهر مليء بالتماسيح المفترسة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره بهاتف نقال، السيارة التي كان يجلس أحد الشبان على سطحها، وهي تعبر النهر الهائج بصعوبة بالغة.

وغمرت المياه جزءاً كبيراً من السيارة التي جهد سائقها في إيصالها إلى بر الأمان بمساعدة الرجل الذي كان يجلس على سطحها ، ولحسن الحظ لم تتعرض السيارة لأي هجوم من التماسيح التي تملأ النهر وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وفي نهاية المطاف، تمكن سائق السيارة من اجتياز النهر بنجاح والوصول إلى بر الأمان وسط فرحة وهتاف المتواجدين على الطرف الآخر.

ويعتقد بأن الفيديو الذي لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وحصل على عشرات الآلاف من المشاهدات، تم تصويره في شمال أستراليا، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

عكس السير