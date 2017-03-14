برشلونة ” يكافئ ” ميسي براتب خيالي من أجل التجديد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أنّ تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة الإسباني، قد بات مسألة وقت، وأنّ النادي الكاتالوني قرر منح اللاعب راتباً خيالياً يقدر بـ 40 مليون يورو سنوياً.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، الإسبانية: “ميسي يريد البقاء في كامب نو، وأعرب عن رغبته هذه لجوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا”.

وأضافت ذات الصحيفة الكاتالونية، المقربة من نادي برشلونة وفق ما نقلت صحيفة إيلاف : “بارتوميو تحدث مع خورخي ميسي، والد اللاعب الدولي الأرجنتيني من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق”.

وتابعت كاشفة عن قيمة تجديد العقد :”برشلونة سيكافئ ميسي على التجديد بمنحه راتب سنوي يصل إلى 40 مليون يورو”.

وينتهي العقد الحالي لميسي مع نادي برشلونة في يونيو 2018، وقد تأخر كثيراً تجديد العقد مقارنة بباقي نجوم “البارسا” على غرار البرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز والإسباني بوسكيتش، ما جعل جماهير النادي الكاتالوني تخشى رحيل النجم الأول لفريقها، في ظل التقارير التي تتحدثت من حين لآخر عن اتصالات يتلقاها “البرغوث” من أندية أوروبية غنية مثل مانشستر سيتي الإنكليزي و باريس سان جيرمان الفرنسي.

عكس السير