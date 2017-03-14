برلماني روسي : تقارير نشر قوات روسية في مصر هدفها تصعيد الأوضاع

صرح البرلماني الروسي أندريه كراسوف، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، بأن التقارير التي تشير إلى إرسال عسكريين روس إلى قاعدة جوية في مصر تهدف إلى تصعيد الأوضاع.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية الثلاثاء عنه القول: “نحن ثابتون في تصرفاتنا. لا نخفي أي شيء عن أي أحد. نحن نعلن عن خطواتنا وننسق تصرفاتنا مع حكومات الدول التي لدينا اتصالات بها”.

وأكد أن الخطوات الروسية الناجحة، بما فى ذلك في مجال محاربة الإرهاب في سوريا، تعطي مبررا لدول بعينها لتشويه صورة موسكو، مضيفا بالقول “ربما أيضا قد يكون بين هذه الدول نوع من التنافس حول من سيشوه صورة روسيا أكثر من غيره”.

من جانبه، نقل موقع “روسيا اليوم” عن فلاديمير جاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، وصفه للتقارير التي تفيد بإرسال روسيا عسكريين وطائرات من دون طيار إلى قاعدة جوية في مصر قريبة من الحدود مع ليبيا، بأنها “وهمية ولا تستحق الاهتمام”.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من أي من الجانبين الروسي أو المصري على التقارير. (DPA)

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