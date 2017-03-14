ترامب يصادق على استخدام طائرات دون طيار في عمليات خارجية

تداولت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أنباء عن مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي على استخدام وكالة الاستخبارات الأمريكية، طائرات بدون طيار في عمليات هجومية خارج البلاد.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلا عن مسؤولين (لم تفصح عن هويتهم) أن ترامب فور توليه مهام منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، صادق على رفع القيود التي فرضها سلفه باراك أوباما على أنشطة الاستخبارات الأمريكية شبه العسكرية خارج البلاد.

وأضافت الصحيفة، أن سوريا شهدت أول هجوم عقب تلك المصادقة في فبراير، استهدف أبو هاني المصري، أحد قادة تنظيم القاعدة هناك.

لكن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قالت عقب تداول خبر مقتل المصري، إن الجيش الأمريكي لم يُنفذ الهجوم، ولا توجد معلومات مؤكدة حول مقتله.

وتوقعت الصحيفة أن تتوالى هجمات الطائرات بدون طيار خلال الفترة المقبلة في دول اليمن والصومال وأفغانستان إلى جانب سوريا.

ولم يدل البيت الأبيض أو البنتاغون و المخابرات، بتصريحات تؤكد أو تنفي هذه الإدعاءات، حتى صباح اليوم. (ANADOLU)

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