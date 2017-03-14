تركيا : خطى متسارعة لإنجاز مطار إسطنبول الثالث الأكبر في العالم

مع بقاء أقل من عام على افتتاحه، تستمر أعمال بناء مطار إسطنبول الثالث، بخطى متسارعة، بعد استكمال 95% من الهيكل العام لصالة المسافرين، وتركيب المصاعد والسلالم المتحركة في بعض الأجزاء.

كما تم انجاز الهيكل الرئيسي لبرج المراقبة، الذي حاز تصميمه على جائزة العمارة الدولية لعام 2016، ومن المنتظر الانتهاء من كافة طرق سيارات “التاكسي” للمدرج الأول، في مايو/أيار أو يونيو/حزيران المقبلين.

المدير التنفيذي لشركة “إيغا” المتخصصة بإنشاء المطارات، يوسف أقجاي أوغلو، قال للأناضول، إن أعمال البناء شهدت تباطؤا قليلا بسبب الظروف الجوية القاسية خلال موسم الشتاء الحالي.

وكشف أنه يعمل في المشروع حاليا 22 ألف عامل بسبب ظروف الشتاء، على أن يرتفع العدد إلى نحو 30 ألف في أشهر الصيف المقبل.

وأشار أقجاي أوغلو، إلى أنه تم استخدام 2.2 مليون متر مكعب من الأسمنت المسلح، في المشروع بشكل عام، حتى اللحظة، واصفاً تلك الكمية بـ “المهولة”.

وأوضح أنهم يعتزمون تغذية صالة المسافرين، بالطاقة الكهربائة في يونيو المقبل، مبيناً أن حاجة المطار من الطاقة تبلغ 250 ميغاواط، وهو ما “يتجاوز إجمالي الطاقة التي تستهلكها ولايات (تركية) عدة”.

وحول برج مراقبة حركة الملاحة الجوية، ذكر المسؤول، أن ارتفاعه يبلغ 90 مترا، ومساحته 6 آلاف و85 مترا مربعا.

ولفت إلى أن البرج جرى تصميمه من قبل شركتي “Pininfarina” و “Aecom”، وأنه مستوحى من شكل زهرة التوليب التي تشتهر بها إسطنبول، وسيكون من معالم المدينة البارزة التي يمكن للمسافرين جوا رؤيتها.

وعن موعد افتتاح المرحلة الأولى من المطار، المقررة في 26 فبراير 2018، أكد أقجاي أوغلو، أنهم يبذلون ما بوسعهم لإتمام المطار في الموعد المحدد.

وبيّن أن العمل مستمر لتشييد المدارج الموجودة ضمن القسم الأول الذي من المخطط افتتاحه العام المقبل.

وأشار إلى استمرار الأعمال في كافة أرجاء صالة المسافرين، حيث تم تركيب مضمارات الممشى الكهربائي، ويجري حاليا وضع المصاعد والسلالم المتحركة، وتثبيت ألواح الزجاج.

وأكد أن الأمور تسير على ما يرام وفق المخطط لإنهاء الهكيل العام لصالة المسافرين، تمهيدا لتجهيزه، وافتتاحه في الموعد المنشود.

يذكر أن اسطنبول تضم حاليا مطارين، أحدهما مطار أتاتورك في الشطر الأوروبي، والآخر “صبيحة غوكجن” في الشطر الآسيوي، ومن المنتظر أن يكون المطار الثالث، (في الجزء الأوروبي) أكبر مطار في العالم عند استكماله.

ومن المتوقع أن تستقبل المرحلة الأولى للمطار قرابة 90 مليون راكب سنويًا، وتبلغ مساحتها 1.3 مليون متر مربع، فيما تستمر عمليات البناء على أربع مراحل، تنتهي آخرها عام 2023.(ANADOLU)

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