تشمل التزوير و ركوب القطار دون دفع الأجرة .. ألمانيا : السوريون في المرتبة الأولى لقوائم المشتبه بهم بارتكاب ” جرائم و مخالفات ” في ولادية ” بادن فورتمبيرغ “

أفاد تقرير نشره موقع إذاعة وتلفزيون جنوب غرب ألمانيا يوم الأحد الماضي (12/3)، إن نسبة اللاجئين الذين يرتكبون جرائم في ولاية بادن-فورتمبيرغ في جنوب ألمانيا ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي، وذلك نقلاً عن إحصاءات الشرطة الجديدة للجريمة.

وأضاف موقع الإذاعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه تم تسجيل 64329 حالة في عام 2016 وهو ما يمثل زيادة بنسبة الخمس تقريباً، كما يشمل هذا الرقم أيضا انتهاكات في قانون الهجرة بما فيها الإقامة غير الشرعية.

وتم تسجيل حوالي 251000 مشتبه بهم خلال العام الماضي منهم 107417 مشتبه بهم ليسوا من ألمانيا وأكثرهم ينحدرون من تركيا ورومانيا وإيطاليا.

وأضاف الموقع أن 25379 من طالبي اللجوء واللاجئين تم تسجليهم كمشتبه بهم في عام 2016 مقابل 18695 في 2015، كما أن معظم المشتبه بهم (22055 شخصا) هم من الرجال.

وحل السوريون في المرتبة الأولى كمشتبه بهم في ارتكاب الجرائم وبلغ عددهم في الولاية 4053 في عام 2016 وهو يشكل ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة بالعام الذي سبقه والذي بلغ 1253، وحل اللاجئون من غامبيا وأفغانستان في المراتب الثانية والثالثة.

وعن نوع الجرائم التي يرتكبها اللاجئون ، قال رالف ميشيلفيلدر رئيس مكتب التحقيقات الجنائية في الولاية أنها تشمل “السرقة والتعدي على ممتلكات الغير والتزوير وركوب القطار من دون دفع الأجرة”.

وقال ميشيلفيلدر “إننا نشعر بالقلق إزاء تسبب اللاجئين بأضرار جسدية بحق الآخرين وبالتالي فإن عدد جرائم العنف الجسدي ازداد بنسبة 95.5 في المئة من أًصل 7670 حالة، كما أن 60% من العنف يحدث في أماكن السكن و40% في الأماكن العامة”.

عكس السير