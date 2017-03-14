حلب : رجل يقتل و يحرق ابن عمه بسبب ابتزازه بـ ” رسائل غرامية و مقاطع فيديو لفتيات ” !

كشفت وسائل إعلام موالية تفاصيل جريمة قتل ارتكبت في حلب بسبب “رسائل غرامية ومقاطع فيديو لفتيات”.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن “فرع الأمن الجنائي في حلب”، وجد يوم الأحد الماضي، “جثة شخص محترقة ضمن إحدى الأبنية المهجورة في منطقة كرم الجزماتي، ولا يوجد سوى سيارة مركونة أمام البناء”.

وتبين من خلال التحقيقات أن الضحية يدعى (أ . س)، والسيارة المركونة أمام البناء تعود له، وأن أشقاءه كانوا يبحثون عنه منذ أيام.

ولاحقاً، تم إلقاء القبض على القاتل الذي أشار الإعلام الموالي لكونه ابن عم الضحية.

واعترف القاتل بإقدامه على قتل ابن عمه وحرق جثته، لقيامه بسرقة هاتفه المحمول والعثور فيه على رسائل غرامية ومقاطع فيديو لفتيات، وتهديده بفضح أمره.

وأضاف أن ابن عمه (الضحية) ابتزه وطالبه بدفع مبلغ مليوني ليرة سورية مقابل إتلاف “كرت الذاكرة” الذي يحتوي على الرسائل والمقاطع.

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* الصورة : كرم الجزماتي

عكس السير