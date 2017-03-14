ديبالا : يوفنتوس أفضل من برشلونة و الريال و بايرن

اعتبر مهاجم #يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني #باولو_ديبالا، أن فريقه ليس أقل حظاً للفوز بدوري الأبطال، وله نفس فرص ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، بل أنه يتفوق “في بعض النواحي”.

واعترف ديبالا أن جميع لاعبي اليوفي مصممون على رفع كأس الـ “تشامبيونز ليغ” هذا الموسم.

وقال اللاعب: “منذ بدأ دوري الأبطال ونحن على نفس مستوى ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، إذا تأهلنا لربع النهائي فسنكون مثلهم”.

وأضاف: “فزنا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، نتصدر البطولة المحلية، نحن أفضل حتى في بعض الجوانب”.

وحول فرص الفريق في الفوز بدوري الأبطال هذا العام، أكد أنه سيكون من “الجنون” تحقيق ذلك قياساً إلى عمره، وحقيقة أن هذا هو الموسم الثاني له مع الفريق الإيطالي. ( EFE )

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