رئيس البرلمان الإيراني يحذر ترامب من الوقوع في أخطاء أسلافه

حذّر رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من الوقوع في أخطاء أسلافه، في إشارة إلى ما ارتكبته الولايات المتحدة من أخطاء في غزو العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) عن لاريجاني قوله، في معرض رده على سؤال بشأن إرسال قوات أمريكية إلى سوريا بذريعة محاربة الإرهاب، “نأمل بألا يرتكب ترامب وزملاؤه أخطاء أسلافهم”.

وأضاف في هذا الصدد ” ترامب نفسه صرّح أن المسؤولين الأمريكيين في السابق تسببوا بخسارة الولايات المتحدة 6 آلاف مليار دولار، وبضعة آلاف قتيل”(في إشارة إلى خسائر غزو العراق).

وتابع قائلًا ” لذلك عليهم ان يحذروا بأن لا يكرروا نفس الاخطاء السابقة في القضايا الاقليمية”.

ومؤخرا تمركزت قوات أمريكية شمالي منبج، لتشكل عائقا، خشية تقدم الجيش السوري الحر والقوات التركية نحو المدينة، في إطار عملية درع الفرات التي أطلقتها تركيا في أغسطس/آب الماضي؛ لتطهير المنطقة الحدودية مع سوريا من العناصر الإرهابية شمالي سوريا.

وأول أمس السبت، قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، إن إرسال المزيد من القوات الخاصة الأمريكية إلى سوريا جاء بهدف تسريع الحرب التي يجريها حلفاء واشنطن ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

جاء ذلك خلال الموجز الصحفي اليومي في البيت الأبيض، حول إرسال وحدة عسكرية إضافية مكونة من 400 جندي إلى سوريا في إطار عملية “الرقة” معقل تنظيم “الدولة” شمالي سوريا. (ANADOLU)

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