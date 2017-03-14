رصاصة في القلب بعد السرقة .. لاجئ سوري ضحية لجريمة قتل مروعة في لبنان ( فيديو )

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن لصوصاً قاموا بقتل سوري يعمل في “سوبر ماركت، بعد سرقته، عبر إطلاق النار عليه بدم بارد.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن اللصوص مكشوفي الوجه بحسب ما ظهر في كاميرات المراقبة بالسوبر ماركت الواقع ببلدة قب الياس البقاعية، لم يكتفوا بالسرقة فقط، بل قاموا بإطلاق النار على السوري “فادي يوسف العباس” العامل فيه، لتستقر إحدى الرصاصات في قلبه (صورة مؤذية).

وكان العباس (35 عاماً) نزح من درعا إلى لبنان قبل عامين، واستقر في البقاع.

وأشار الإعلام اللبناني إلى أن جثة الضحية نقلت إلى مشفى شتورا، فيما تمكنت قوى الأمن من التعرف على القتلة، وبدأت عملية البحث عنهم.

عكس السير