روسيا ترجئ إلغاء رسوم تصدير النفط إلى 2022-2025

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف يوم الاثنين إن روسيا لن تلغي رسوم تصدير النفط بالكامل حتى 2022-2025 أي متأخرة أربع سنوات عما كان متوقعا من قبل.

تعكف روسيا أكبر منتج للنفط في العالم على “مناورة ضريبية” تزيد بموجبها ضريبة استخراج المعادن تدريجيا بينما تخفض رسوم تصدير النفط والمنتجات المكررة.

كانت وزارة المالية تدرس من قبل إلغاء رسوم تصدير النفط بالكامل بين 2018 و2020.

وأبلغ سيلوانوف مؤتمرا ضريبيا نظمه اتحاد الصناعيين والمستثمرين الروس “نعتقد أنه يمكن إلغاء رسوم تصدير النفط بالكامل بين 2022 و2025.

“نجري مناقشات مع شركات النفط ووزارة الطاقة وأنا على ثقة من أخذ قرار في هذا الصدد.”

ورفض تحديد حجم الزيادة في ضريبة استخراج المعادن لكنه قال إن الزيادة المزمعة ستكون “محايدة” لشركات النفط والغاز في ضوء خطط إلغاء رسوم التصدير. (REUTERS)

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